BSO Sint Bonifacius kindcentrum Reahûs organiseert elfstedenspeurtocht bij Camping de Finne

Ieder jaar is het een verrassing voor kinderen wat voor uitdagende activiteit er voor hen is georganiseerd. Vast staat dat het een activiteit is in de buitenlucht, dat de kinderen lekker in beweging zijn en worden uitgedaagd op verschillende gebieden. Vorig jaar stond er vlotten bouwen op het programma van pallets, touwen en jerrycans. De kinderen leerden toen dat je voor het bouwen van een vlot naast de juiste materialen, ook inzicht nodig hebt en dat ieder kind een eigen rol inneemt binnen het team. Het vlot moet blijven drijven en je moet met elkaar samenwerken om snel naar de overkant te komen.

Elfstedenspeurtocht

Aan het einde van de middag werd er gestreden om de eerste plaats in een spannende race. Een dergelijke activiteit leek niet te overtreffen en toch is dit camping de Finne gelukt met een heuse elfstedenspeurtocht! Onder begeleiding van vier begeleiders van de camping, een beppe, een ouder van de kinderen en de pedagogisch medewerkers, werd er in groepjes druk gezocht naar de 11 steden. De kinderen struinden over de camping op zoek naar de felbegeerde bordjes. Was het bordje met stadswapen gevonden, dan moest er ook nog een vraag worden beantwoord over de desbetreffende stad. Ieder goed antwoord was goed voor een stempel op de stempelkaart. De kinderen deden hun best want bij 11 stempels wachtte er chips en drinken op hen bij campingeigenaren Anne en Trien.

Foar de kofje net eamelje

Het werd een spannende wedstrijd met lekkers voor ieder groepje. En daarmee was de middag nog niet voorbij, er was ook nog tijd voor spelen in de speeltuin van de camping, het oplossen van een rebus (antwoord: foar de kofje net eamelje) en voor het flessenvoetbal toernooi. Alle kinderen deden wederom fanatiek mee. Ter afsluiting van de fijne middag kreeg ieder kind ook nog een lekker ijsje.

Het was weer een feest uitje voor de kinderen en een goede voorbode voor de zomervakantie! De VakantieZotheid programma’s van de Eigen&Wijzer BSO’s staan weer bomvol met spannende uitjes, beweging en uitdagende activiteiten waarbij plezier met vriendjes en vriendinnetjes voorop staat!