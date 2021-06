BSO IKC Sint Bonifacius bouwt vlotten bij Camping de Finne

SNEEK- Camping de Finne in Reahûs was dit jaar de locatie voor het jaarlijkse uitje van BSO IKC Sint Bonifacius. 16 kinderen maakten in twee groepen, onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers en ouders, een vlot van pallets, touwen en jerrycans. Een mooie zelfgemaakte vlag mocht natuurlijk niet ontbreken.