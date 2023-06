Bruisende fanfare Eendracht Maakt Macht Oudega SWF viert 125-jarig bestaan in Theater Sneek

OUDEGA- De in 1898 opgerichte fanfare Eendracht Maakt Macht uit Oudega SWF (EMM) is een bruisende fanfare met een rijk verleden in zowel het dorp als in de regio. Het korps is een eerstedivisieclub waarin jong en oud (van 12 tot 79 jaar) elke week met veel plezier en passie repeteren. Het korps viert het125-jarig bestaan met een uitdagend jaarprogramma met daarin vele hoogtepunten.

Op 24 juni aanstaande staat alweer het derde hoogtepunt op het programma. De muzikanten verzorgen een heerlijk avondje uit in het mooie Theater Sneek. Als speciale gast is René van Kooten bereid gevonden om samen met het korps op te treden. Een echte musicalster die op dit moment schittert in o.a. de musical Les Misérabels. Nummers als ‘Lege stoelen, lege tafels’ en ‘Breng hem thuis’ zullen onder andere samen met EMM uitgevoerd worden.

Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum heeft EMM een compositieopdracht laten schrijven door de Oostenrijkse componist Thomas Doss. Het werk beleeft deze avond z’n première en heeft de naam ‘EleMentuM’ gekregen. De thema’s (elementen) water (Oudega is omringd door water, meren en poelen), wind (de lucht door het instrument), vuur (passie voor de muziek) en aarde (de rijke historie van EMM diepgeworteld in het DNA van het dorp) staan centraal in deze compositie. Gecombineerd met beelden vormt deze compositie een prachtige beleving voor de luisteraars.

Na de pauze staan o.a. moderne pop klassiekers op het programma, wat zorgt voor een wat lichter karakter. Samen met een combo zal het korps een spetterende tweede helft van het concert verzorgen. Interviews met oud leden, ere leden en muzikale gezinnen zijn in het programma verweven. Kortom, een avond die u niet mag missen!



Datum: 24 juni 2023

Locatie: Theater Sneek

Tijd: 20.00 uur

Meer informatie en tickets zijn te vinden op onze website: https://www.emmoudega.nl/125jaar