SNEEK- Hoe gaat dat straks allemaal op de middelbare school? Wat kan ik verwachten en hoe zien de lessen er eigenlijk uit? Deze zomer is de eerste brugklastraining gestart voor een groep leerlingen die na de zomer gaan starten op de middelbare school. Een initiatief van stichting Weekendschool SWF, die daarnaast ook een zomerschoolprogramma biedt voor leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân die baat hebben bij extra ondersteuning op gebied van bijvoorbeeld taal en/of rekenen.

Benieuwd naar deze leuke en leerzame programma’s? Kijk dan eens op Zomerschool SWF en geniet van de mooie verhalen en beelden of lees er meer over op de website van Weekendschool SWF: http://www.weekendschoolswf.frl/nieuw-zomerschool-swf/

Wist je dat voorlichting over de middelbare school een belangrijk advies was van de Kinderconferentie uit 2020? Wat enorm fijn en tof dat hier gehoor aan is gegeven door de oprichting van deze brugklastraining!