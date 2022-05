Brug Woudsend kan niet meer open na storing

WOUDSEND- Sinds 8 mei is het mis met de brug in Woudsend. Toen was er een storing waarbij de brug een uur lang open stond. Met een harde knal is de brug daarna dichtgeklapt, maar sinds die tijd kan hij niet meer open.

"De brug viel met een enorme klap uit zijn rem", vertelt brugwachter Ferry Loolofs. "De ramen van mijn hokje begonnen helemaal te trillen. Het hele dorp kwam ook kijken wat er aan de hand was. Als er op dat moment een boot onder had gevaren, was die helemaal plat geweest zeg maar."

Sleepbootdagen

De brug is dicht waardoor verkeer er wel overheen kan. Bootjes kunnen er alleen niet onderdoor. Normaalgesproken zijn dat er honderden op een dag. Een speciale inspecteur heeft de brug intussen onderzocht. "Waarschijnlijk is er een tandwiel stuk en liggen er wat lagers uit", legt Loolofs uit.

De brugwachter hoopt dat het probleem snel kan worden opgelost. "Dit weekend hebben we de sleepbootdagen. Daar komt veel publiek op af, dus hopelijk is het voor vrijdag allemaal opgelost en zodat we weer mogen draaien. Dat is voor ons ook beter, want nu zitten we hier maar wat."

Visitekaartje

Bij café-restaurant Watersport, naast de brug, zien ze het effect van de kapotte brug. "We missen een stukje gezelligheid, er varen geen bootjes meer langs", zegt Michaela van der Molen. "Het zou een ramp zijn als de brug met de sleepbootdagen nog altijd dicht is. Dan kunnen die bootjes misschien niet komen, dat zou wel heel jammer zijn."

Van der Molen durft niet te zeggen of slecht onderhoud de oorzaak is van het probleem met de brug, Maar, zo zegt ze, het kan een stuk beter: "Je ziet het wel, de brug is meer groen dan wit en blauw. We hebben al vaak gevraagd of de brug niet kan worden schoongemaakt, want op deze manier is het wel een troosteloos plaatje. En dat voor het visitekaartje van het dorp."