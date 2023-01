Brug Uitwellingerga 6 januari gesloten voor wegverkeer

UITWELLINGERGA - Aanstaande vrijdag 6 januari zal de weg bij brug Uitwellingerga afgesloten zijn tussen 07.00 uur tot 17.00 uur in verband met grote reparaties van het asfalt op de aanbruggen van de brug Uitwellingerga. Het fietspad blijft beschikbaar voor (brom)fietsers en hulpverlening. Doorgaand verkeer dient om te rijden via de officiële omleidingsroutes.

Door het intensieve verkeer in verband met de afsluiting van de A7 tussen Joure en Sneek is het asfalt hard achteruit gegaan en moet een behoorlijk deel van het asfalt eraf gefreesd worden en nieuw geasfalteerd worden. Volgens Rijkswaterstaat biedt het vullen van alleen de gaten in het asfalt, zoals de afgelopen week is gedaan, geen soelaas meer. Om wegwerkers veilig te kunnen laten werken, is gehele afsluiting noodzakelijk.