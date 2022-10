Bruce Springsteen Events Sneek en Tirns op de zondagen 13 en 27 november

SNEEK-Op 13 en 27 november worden Bruce Springsteen songs live uitgevoerd door 7 ervaren muzikanten uit de omgeving van Sneek, waaronder Pieter de Boer uit Easterein. Meint Hofstee uit Tirns vertelt over de concerten van Bruce Springsteen. Hij heeft er 100 bezocht. Vijko Top (foto), predikant in Sneek en Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns, geeft toelichtingen bij de teksten.

Waarom Bruce Springsteen? Bruce Springsteen wordt wel de verhalenverteller van de Verenigde Staten genoemd. Hij vertelt in zijn songs over het dagelijks leven van de Amerikanen, met name over de mensen uit de midden- en lagere klasse. Alle aspecten van het leven neemt hij mee in zijn songs, ook het geloof.

Op zondagavond 13 november vindt een akoestisch concert plaats in de kerk van Tirns. Akoestisch wil zeggen: alleen de zang is licht versterkt. Aanvang 19:30u. Einde concert ongeveer 20:45 uur.

Op zondagavond 27 november worden dezelfde songs uitgevoerd in de Zuiderkerk in Sneek. Maar met een steviger geluidsvolume. Niet snoeihard, maar wel luider dan in Tirns. Aanvang 19.30 uur. Einde concert ongeveer. 20:45. Er is een tekstboek is beschikbaar met de originele Engelse teksten, vertalingen van de songs en een toelichting.

De toegang is gratis en na het concert is er met name in de Zuiderkerk alle ruimte voor een nazit. Bij de uitgang kan een gift gegeven worden, maar is niet verplicht."

Inlichtingen kunt u krijgen bij: Vijko Top Predikant te Sneek en Ysbrechtum Tjalhuizum en Tirns Mobiel: 06-21301219 Mail: vijkotop59@gmail.com