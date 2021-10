BROEST: 12 mannen in een muzikale theatervoorstelling met percussie en zang

SNEEK- De kaartverkoop van muziek-/theaterproductie BROEST is gestart. Een productie waarbij 12 talentvolle mannen uit Friesland en Groningen worden uitgedaagd om meer te geven dan ooit als het gaat om zang, percussie en theater. De 5 voorstellingen vinden plaats tussen 27 december en 2 januari in staalfabriek De Mannen van staal in Leeuwarden.

Het thema van de voorstelling is mannelijkheid. Is er nog wel plaats voor ruige, rauwe kerels in onze maatschappij? En hoe vindt de metroman zijn weg? Hoe denken mannen daar zelf over? De 12 lefgozers van BROEST, die tussen de 20 en 60 jaar zijn, zijn daar stevig over aan de tand gevoeld en leverden daarmee zelf input voor de voorstelling. Het publiek kijkt in de spiegel en velt haar oordeel. Of niet… Op de ruige en ongepolijste plek van de fabriek van de Mannen van Staal wordt deze krachtmeting over je uitgestort tussen al het lieflijke getinkel van de kerst.

De mannen zijn geselecteerd middels audities. Er werd bij de 40 deelnemende mannen gekeken naar kwaliteiten op het gebied van zang en percussie en vooral naar de combinatie daarvan. Van de 12 mannen die meedoen aan BROEST wordt veel gevraagd. De vorm om zang en percussie te combineren in een woordeloze voorstelling over mannelijkheid is nieuw. Een uitdaging die bedenker en artistiek leider Alinda Talsma (Grou) en muzikaal leider Dennis Dronkers (Sneek) graag aangaan. Samen met het decor- en lichtontwerp van Kees Botman (Leeuwarden) van BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen) belooft het een spannende, rauwe en complete theatrale beleving te worden.

BROEST wordt geproduceerd door Stichting POER Producties. Voor en na de voorstelling zijn er mogelijkheden om te eten en te borrelen. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.broest.frl . Klik hier voor de officiële trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1kjf6eD58gw&t=4s