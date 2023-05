Brocante en Landelijke verkoop in Bolsward tijdens Pinksterweekend

Rond het Pinksterweekend is Bolsward dé plek waar je moet zijn. Zeker als je kunstliefhebber, verzamelaar of strúner bent.

Op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 mei kun je in Pakhuys Grootzand 17 namelijk weer genieten van oogstrelende brocantetaferelen die stuk voor stuk stillevens lijken. Het geheel is zo mooi uitgestald dat je het bijna niet wilt aanraken. Bijna dan hè, want deze spullen wil je hebben voor je huis.

Wanneer:

Vrijdag 26 mei: 17.00 – 21.00 uur

Zaterdag 27 mei: 12.00 – 17.00 uur

Zondag 28 mei: 12.00 – 17.00 uur – tevens met buurtrommelmarkt

Waar: Pakhuys Grootzand 17, Bolsward

Bij een echte brocante – en rommelmarkt - hoort papieren geld, dus je kunt de pinpas thuislaten.