Britse Singer-songwriter 'Op het Podium' van Lewinski

SNEEK- Op maandag 15 november treedt de Britse singer-songwriter Jeremy Johnson op bij Lewinski. 'Op het podium' avonden biedt Lewinski een podium aan opkomend talent, bijzondere verhalen, verrassende artiesten, of -vooralsnog- onontdekte parels in de culturele/literaire sector. Ook geeft Lewinski hier artiesten de kans hun nieuwste werk te try-outen voor een publiek.

Op 15 november is dus het podium voor Jeremy Johnson, een Britse singer-songwriter, afkomstig uit Evesham, Worcestershire. Jeremy laat zich inspireren door artiesten als Ben Howard, Damien Rise & The Tallest Man on Earth. Jeremy’s muziek kenmerkt zich door poetische songwriting, heldere vocalen en krachtige arrangementen.

Diner is van 18:00 tot 19:30

Jeremy Johnson speelt vanaf 20:00 uur. U kunt uw komst/maaltijd vooraf reserveren via de ticketservice van Lewinski. Mocht u liever alleen het concert bijwonen, reserveer dan vooraf wel uw plekje via de ticketservice. Voor de artiesten die tijdens 'Op het podium' optreden mag u vrijwillig een bijdrage in de hoed achterlaten!

Locatie

Lewinski

Waterhoenstraat 2

8601 XT Sneek