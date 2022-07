Briljanten bruidspaar Taede en Hetty ten Bruk

SNEEK- Taede en Hetty ten Brug zijn 65 jaar getrouwd. Het jubilerende echtpaar is woonachtig in Bonifatiushuis van Sneek, Het briljanten echtpaar kreeg dinsdagmiddag persoonlijk bezoek van burgermeester Jannewietske de Vries, die namens de gemeente Súdwest-Fryslân de felicitaties overbracht.

Taede wordt volgende week 90 jaar en Hetty 86 jaar. Samen kregen ze twee dochters en één zoon en acht kleinkinderen. Hetty geboren in Sneek en Taede geboren in Tichelwurk(vlakbij Stiens).

Het echtpaar is na hun trouwen in Sneek gaan wonen, Hun favoriete vakantieoord is Ameland waar ze elk jaar weer terugkwamen. Helaas gaat dat nu niet meer, maar de herinneringen aan het eiland blijven. Ondertussen woont het hoogbejaarde stel met erg veel plezier en tevreden in het Bonifatiushuis.