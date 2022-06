Brielle de kansen, ONS Sneek de goals

Steriel

Het moment voor de aftrap waarbij twee stewards over het veld draafden om de met fakkels zwaaiende jeugd uit Zuid Holland op film vast te leggen, was lang het meest opwindende dat de thuisclub op het fraaie maar met weinig publiek bezette sportcomplex aan de Alexanderstraat liet zien. Het voetbal van ONS Sneek oogde namelijk steriel en het duurde dan ook heel lang, aleer de formatie van de driftig coachende en klappende Arnoud Koster een keertje gevaarlijk werd.



Dat leverde echter wel meteen het maximale rendement op. Na een rush over rechts werd Nick Kleen namelijk ter hoogte van de achterlijn onderuit gehaald en verdween de bal terecht op de stip, waarna Wesley Tankink bij zo’n beetje zijn eerste geslaagde balcontact de toegekende “pengel" feilloos binnen schoot. Diezelfde Tankink kreeg even later opnieuw een vrije schietkans. Nadat Brielle-doelman Nigel Keehnen met enige moeite een schuiver van Han van Dijk had gepareerd, liep de Sneker aanval door maar mikte de naar de spits gedirigeerde middenvelder ruim anderhalve meter te hoog.



Kansen Brielle

Daarvoor had Brielle al een serie kansen laten liggen. Dat kwam enerzijds omdat doelman Tristan Boersma in blakende vorm stak en anderzijds omdat bij Brielle een echte killer ontbrak. Zo kregen de bezoekers waarbij Guylain Gillet met name Rik Koelewijn de nodige hoofdbrekens bezorgde, via Dean Bos en Dimitri Poortvliet twee kansen uit de categorie “dot”, werd een kopbal door Boersma uit de bovenhoek getikt en ging een speler voor eigen eer en glorie, waar een medespeler bij de tweede paal volledig vrij stond. Het tweede bedrijf had dan ook voor hetzelfde geld een formaliteit kunnen zijn.



Eindpass

In die tweede helft was het min of meer hetzelfde laken en pak, al kwam ONS Sneek toen eerder in het stuk voor en leek Tankink uit een voorzet van Gabriël Fernando de marge met een kopbal te verdubbelen. Leek, want de linesman zette wegens vermeend buitenspel een streep door de Sneker rekening en aan de andere kant werd die ook niet uitgeschreven, omdat de eindpass veelal onder de maat was. Dat was anders in de 70ste minuut. Nadat Brielle-uitblinker Anthony Piqué iets over de middenlijn op de bal ging staan en daarmee een tegenaanval van de thuisclub inluidde, was de eindpass van Nick Kleen namelijk perfect en dat gold evenzeer voor de afronding van de naar Be Quick 1887 vertrekkende Han van Dijk.



Hectisch

Wedstrijd gespeeld zou men denken,, maar een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zorgde de inmiddels naar het front gestuurde Lex van Drommelen met de aansluiting alsnog voor een aantal hectische en spannende slotminuten. Daaraan kwam pas in de 95ste minuut een einde, toen de in de eerste helft vrolijk op het gezang van de Brielle-aanhang mee deinende Gerben Visser op doelman Keehnen stuitte en Rik Weening in de rebound aan alle hectiek en spanning definitief een einde maakte.



Daarmee was de eerste horde genomen en zijn er nog “two to go”. Bij de eerste van die twee komt eersteklasser W.N.C. uit Waardenburg die gistermiddag R.V.V.H. elimineerde, naar Sneek en wel komende zaterdag 18 juni, wanneer op het Zuidersportpark opnieuw om 15.00 uur wordt afgetrapt.

ONS Sneek - v.v. Brielle 3-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Wesley Tankink (39.-pen.), 2-0 Han van Dijk (71.), 2-1 Lex van Drommelen (87.), 3-1 Rik Weening (90.+5)

​Scheidsrechter: R. Meilink

​Gele kaart: Rik Koelewijn, Pieter Abe de Jong, Gabriël Fernando, Gerben Visser (ONS Sneek), Jordy Braber, Nigel Keehnen, Guylain Gillet (vv Brielle)

​ Opstelling ONS Sneek: Sybren Terlouw, Pieter Abe de Jong (80. Rik Weening), Gabriël Fernando, Glenn Buma (46. Patrick van der Veen), Rik Koelewijn, Simon de Laat, Wesley Tankink, Niels Nadorp, Steyn Potma (80. Joran Swart), Han van Dijk en Nick Kleen (75. Gerben Visser)

​Opstelling v.v. Brielle: Nigel Keehnen, Kevin de la Parra, Dimitri Poortvliet, Lex van Drommelen, Marvin Godschalk, Luke Corver, Anthony Piqué, Jordy Braber, Guylain Gillet, Dean Bos (63. Adam el Fazazi) en Zepp Jacobs



Bron: www.pengel.weebly.com