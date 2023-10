Breiend ONS Sneek laat geen steken vallen

Vrije trappen

Bij ONS Sneek ontbrak Pieter Abe de Jong op het appèl. Hij werd vervangen door Mounir Loolofs en die zorgde met een rush over links voor de eerste activiteit namens de thuisclub. Die activiteit liep echter dood, waarna de bezoekers aan de andere kant op een meter of twintig een vrije trap mochten nemen. Die verdween ruim over de veste van doelverdediger Max Wolfs en ook bij een volgende free kick hoefde de ONS-doelman geen hand uit te steken.



Te ver

Voor die tweede vrije trap had Jelle de Graaf na een aanval over veel schijven de paal geraakt en kort daarop verdween een schot van de linker middenvelder recht in de grijpgrage handen van doelman Arjen Tolman. Die zag vervolgens dat een Sneker aanval bij Nordin Tahboun stokte en dat diezelfde Tahboun toen hij uit de rug van een verdediger wegliep, een kans uit de buitencategorie liet liggen. De aanvallende middenvelder werd op basis van zijn goals later gekozen tot “man of the match” maar hij was in de eerste tachtig minuten toch vooral één van de spelers die zijn acties te ver doorvoerde.



Controle

vervolgens hield Lars van der Brug aan een actie niet meer dan een corner over, terwijl een vrije trap van Joran Swart niet voorbij de muur kwam. Een actie van De Graaf eindigde met een achterbal en na een combinatie tussen hem en Tahboun ontbrak bij laatstgenoemde de controle. Die ontbrak ook bij de prima spelende Glenn Buma, al was zijn eerste kopbal in een mêlee van spelers bepaald niet eenvoudig en behoorde een tweede ook niet tot de categorie “simpel”



Veel stations

De mogelijkheid die Yorn Sikkenk op aangeven van Henny Bouius kreeg, was daarentegen vele malen eenvoudiger, maar de aanvaller van de Èf Céé ging veel te gehaast te werk en dus was er voor Wolfs geen werk aan de winkel. Ook in de openingsfase van de tweede helft kreeg de sluitpost weinig ballen te verwerken en dat gold aan de andere kant ook voor Tolman. Dat kwam omdat de ONS-trein vaak langs (te) veel stations ging en het directe spoor oversloeg.



Rechtstreeks

Na een kwartier greep Koster met vier wissels rigoureus in, maar die ingreep sorteerde aanvankelijk geen effect. Sterker nog, het was FC Burgum dat op voorsprong kwam toen Remco Bouius na een voorzet vanaf rechts bij de tweede paal vrije mocht inkoppen. Bij een voorzet van Lars Wolke was daarentegen niemand ter plekke om in te koppen. Wolke hield aan zijn voorzet wel een corner over en uit die hoekschop kopte de invaller de bal keihard tegen de touwen. Het was eigenlijk de eerste rechtstreekse doelpoging in het tweede bedrijf en er zouden er nog een paar volgen.



Nadat een poging van Tahboun via een been over ging, zorgde hij na de derde kopbal van Buma met een intikkertje voor de Sneker voorsprong en een paar minuten later toen hij de bal vanaf de rand van de zestien hoog in de touwen schoot, bouwde hij die voorsprong uit. Daarmee was de wedstrijd beslist en al helemaal, toen Tim ten Voorde min of meer een blauwdruk van de derde goal afleverde en op zeer fraaie wijze de eindstand op 4-1 bepaalde. Daarmee liet ONS Sneek dus geen steken vallen, iets wat gelet op het breiwerk in de eerste tachtig minuten zo maar had gekund.

O.N.S. Sneek - FC Burgum 4-1 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Remco Bouius (73.), 1-1 Lars Wolke (80.), 2-1 Nordin Tahboun (83.), 3-1 Tahboun, (88.) 4-1 Tim ten Voorde (90.+1)

Scheidsrechter: J. Wolthof

Gele kaart: Joran Swart (ONS Sneek), Roeland Rusticus (FC Bergum)

Opstelling ONS Sneek: Max Wolfs, Mounir Loolofa (78. Lars Wolke), Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Jelle de Graaf (61. Nigel Hardenberg), Tim ten Voorde, Stephen Adisi (61. Giovanni Aronds),, Nordin Tahboun, Ruben Eijzenga (61. Arjen Stremler) en Lars van der Brug (61. Simon Abrehaley)