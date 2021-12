Brecht Bolink uit Blauhûs schrijft het mooiste Friese sinterklaasgedicht

Overige winnaars

Bij de volwassenen ging de eerste prijs naar Titia Lindeboom uit Minnertsga en bij de jongeren (13-21 jaar) ging de winst naar Erwin van den Bosch uit Harkema. Volgens de jury was het geen gemakkelijke opgave om de beste sinterklaasgedichten te kiezen. Het zegt iets over het hoge niveau.

Sint Gregoriusschool

Brecht zit op de Sint Gregoriusschool in Blauhûs en daar zijn ze natuurlijke reuzetrots op hun leerling: "Sa grutsk as in pau binne we op Brecht Bolink, se hat de earste priis wûn yn de Sinteklaasgedichtenwedstriid! In wedstriid fan de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân. Lokwinske Brecht!", laat de school op Facebook weten. Vrijdag werd op de school het Sinterklaasfeest gevierd met de feestelijke aankomst van de Sint op het Blauhúster Skûtsje.

Gedichten online

Begin volgende week, na de verjaardag van de goedheiligman, zijn de prijswinnende gedichten op de website van de Fryske Akademy te lezen.