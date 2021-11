Braziliaans avontuur VAR-referee Koos Nederhoed

IJLST - Internationaal volleybalscheidsrechter Koos Nederhoed is door de wereldbond FIVB aangewezen als VAR-referee bij de wereldkampioenschappen voor clubteams heren in Brazilië. Dit WK wordt van 7 december t/m 11 december gehouden in Betim dat een voorstad is van Belo Horizonte.

Voor de IJlster, die in de nationale competitie in de eredivisie arbitreert, is de invitatie het tweede grote evenement in korte tijd. Nederhoed was ook actief tijdens de Olympische Spelen in Tokio. De uitnodiging voor het WK voor clubteams komt voor Koos Nederhoed niet helemaal onverwacht. “Je refereert nog even naar het gevoel bij de Olympische Spelen en dat was goed. Echter, er zijn zoveel factoren die meespelen voor je uitverkiezing dat je nooit op iets moet rekenen,” zegt hij met Friese nuchterheid. “We zijn met een groep van 16 en er kunnen maar twee mensen gaan. En als je bij dat tweetal hoort dan mag je best blij zijn. Dat ben ik ook zeer zeker”.

Hij vormt een bekend koppel met zijn Tunesische collega Taoufik Boudaya waar hij in Tokio ook mee samenwerkte. Nederhoed heeft sinds zijn intrede als VAR al diverse toernooien op zijn naam staan. Naast de optredens bij de Nations League in Argentinië, Amerika, Italië, Bulgarije en Sint Petersburg was hij tijdens het WK voor clubteams in China aanwezig en in de damesfinale de man achter de schermen.

In Betim is het hoog zomer. “Sambaweer dus! Brazilië stond nog wel op mijn bucketlist en voilà, daar was de uitnodiging”, aldus de Nederlandse VAR. Het vertrek staat op 4 december gepland en op 13 december hoopt de IJlster arbiter weer op Schiphol te landen. Op dit WK acteren Trentino Itas (ITA), Cucine Lube Civitanova (ITA), Sada Cruzeiro (BRA), UPCN San Juan (ARG), Sirjan Foolad (IRI) en FUNVIC – Fundação Universitária Vida Cristã (BRA).

Het WK voor clubteams dames wordt in Ankara gespeeld van 15 t/ 19 december met o.a. vier Europese topteams uit ondermeer Italië en Turkije.