Brandweerman Johannes de Vries neemt afscheid op grote hoogte

Het tafereel was door zijn Johannes z’n collega’s in scène gezet als afsluiting van prachtige jaren bij de brandweer. De Sneker brandweerman in hart en nieren zal nog wel bij de brandweer actief blijven maar rukt van af volgende week niet meer mee uit. Johannes heeft als laatste oefening zijn gezin netjes met de hoogwerker van dak afgehaald waarna er in een grote stoet van brandweervoertuigen het weer richting de kazerne aan de Malta ging.

Het officiële afscheid zal later nog plaatsvinden.