Brandweerman Anne de Jager over de noodzaak van een koolmonoxidemelder

FRYSLAN - Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als de sluipmoordenaar. Je ziet, proeft of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben.

Koolmonoxide ontstaat door een onvolledige verbranding in een verbrandingstoestel, bijvoorbeeld een gaskachel, CV-ketel, geiser, houtkachel of zelfs bij een slecht functionerend gasfornuis. Elk jaar overlijden in Nederland een aantal mensen door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis.

De Friese brandweer rukt met regelmaat uit voor melding koolmonoxide. Vaak voor niets, maar een enkele keer is het raak. In 2021 is de Friese brandweer 22 keer uitgerukt voor een koolmonoxide melding. Het aantal werkelijke meldingen ligt echter maar op Vier. Achttien keer konden wij niets meer meten

,,Wij worden met regelmaat gealarmeerd voor een koolmonoxide melding. Vaak gaat er dan een melder af in een woning. Wij verrichten direct metingen. Vaak meten we niks, omdat zoals het ook moet, de woning direct door de bewoners geventileerd wordt. De mogelijk aanwezige CO is dan al weg. Ook wanneer de melder over datum is geeft hij een alarmsignaal. Kijk dus goed naar de houbaarheidsdatum., deze kun je vinden op de melder. Ook moet je regelmatig even de batterij checken. legt brandweerman Anne de Jager van het project Brandveilig Leven uit.

Bij een onvolledige verbranding ontstaat koolmonoxide. Het hebben van een goed afgesloten afvoersysteem is erg belangrijk. Een open geiser in slecht geventileerde ruimte is dodelijk volgens de brandweer. Ook de CV ketel kan door luchtregeneratie kan oorzaak zijn van koolmonoxide.

,, De lucht wordt dan teruggeblazen in afvoer door bijvoorbeeld de harde wind. Ook slecht aanleggen en corrosie kunnen ook oorzaak zijn van koolmonoxide lekkage. Onderhoud van de cv ketel is zeer belangrijk. Zaken als corrosie worden dan op tijd ontdekt. Wij raden ook aan om altijd een co melder op te hangen. Deze kun je kopen in bijvoorbeeld de bouwmarkt. Ze kosten tussen de vijftien en twintig euro. Dat geld is het zeker waard” ,Het ophangen van de melder doe je tussen de één en drie meter van de cv ketel. Het ophangen van CO melder doe je 1 – 3 meter vanaf het verbrandingstoestel zo hoog mogelijk. Wanneer een tweede of derde CO-melder aanwezig is om in andere ruimten op te hangen, dan op zit- of slaaphoogte. Mensen denken vaak dat je de melder bij de vloer moet hangen omdat koolmonoxide zwaarder is dan lucht. Dit is echter een fabeltje. Koolmonoxide is maar een heel klein beetje zwaarder dan lucht. Dit is echt heel minimaal. De melder moet dus net als een rookmelder hoog opgehangen worden In de nabijheid van het verbrandingstoestel” aldus De Jager.

Meer informatie kun je vinden op www.brandweer.nl