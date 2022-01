Brandweer Sneek meerdere keren in actie tijdens oud en nieuw

Aan de Rode Klaver, Napjusstraat en Frederik Hendrikstraat werd door de brandweer een einde gemaak aan vreugdevuren, dit onder toezicht van de politie. Even na drieën werd de brandweer opnieuw opgeroepen. Deze keer voor een autobrand in de Hanso Mollstraat. Hier stond een motorcompartiment in brand. De brandweer had het vuur snel uit maar de auto raakte zwaar beschadigd. Over de oorzaak van deze brand is nog niets bekend

Vanmorgen moest de brandweer nog naar de Age Piersstraat waar een bultje afval in brand stond, toen moest men door naar een dier in de sloot aan de Pim Mulierstraat en later in de ochtend stond op een bedrijfsterrein in Uitwellingerga een shovel in brand. De shovel kan als verloren worden beschouwd. Hoe deze brand is ontstaan, is niet bekend.

Foto's: Jan Douwe Gorter