Brandweer rukt uit na vermeend gaslek in Emmastraat Sneek

SNEEK- De brandweer van Sneek is vanavond gealarmeerd op de Emmastraat. De melding werd om 18:42 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Sneek, die met spoed ter plaatse is gegaan.

Bij aankomst in de straat bleek dat een bewoonster een melding had gemaakt van een sterke gaslucht. Metingen door de brandweer en Liander wezen uit dat er geen direct gevaar was en konden de bewoners spoedig weer in hun huis terugkeren.