Brandweer Nederland roept iedereen op om rookmelders in huis op te hangen

SNEEK- Vanaf 1 juli is het wettelijke verplicht dat er op elke verdieping in huis een rookmelder hangt. Vandaag start de landelijke rookmeldercampagne. Met de slogan ‘Check - Koop – Plak’ roept Brandweer Nederland bewoners op om minimaal één werkende rookmelder op te hangen op elke verdieping in huis.

Het is heel makkelijk

Ophangen was nog nooit zo eenvoudig. “De rookmelders van nu hebben vaak een plakker op de achterkant. Het maakt wonen absoluut een stuk veiliger”, verzekert Carolien Angevaren namens Brandweer Nederland. “Je kunt makkelijk het plaatsingsadvies checken op de website www.rookmelders.nl. Binnen een paar minuten weet je dan precies hoeveel jij er nodig hebt in jouw thuissituatie. Rookmelders zijn ervan af ongeveer 16 euro. Die kosten zijn te overzien als je bedenkt dat veel rookmelders 10 jaar meegaan zonder dat je batterijen hoeft te vervangen.”

Meer tijd om te vluchten Nog steeds zijn er mensen die denken dat ze wel wakker worden van rook. Angevaren: “Als jij slaapt, slaapt je neus ook. Een rookmelder maakt je wél wakker en daarom is ‘ie zo belangrijk. Je houdt meer kostbare tijd over om jezelf in veiligheid te brengen.” De brandweer ervaart dagelijks het belang van goed werkende rookmelders in woningen. “De meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook. Met het eenvoudig ophangen van rookmelders kun je veel ellende voorkomen.”

Handhaving en verzekering

Of gemeenten en verzekeraars in de toekomst de rookmelderverplichting handhaven, is aan hen. “Belangrijk is dat je rookmelders écht ophangt voor jezelf en voor iedereen die je lief is”, benadrukt Carolien Angevaren. “Ik ben blij dat de rookmelderplicht van kracht is per 1 juli. Een rookmelder detecteert rook en waarschuwt je heel snel. Zo heb je meer tijd om veilig buiten te komen bij brand, kun je eerder de brandweer bellen en is de kans op het beperken van de schade groter. Rookmelders redden levens.”

Check, koop en plak rookmelders

Weten hoeveel rookmelders jij in huis nodig hebt en waar ze moeten hangen? www.Check rookmelders.nl. Binnen een paar minuten weet je dan precies hoeveel jij er nodig hebt in jouw thuissituatie. Koop ze online, in een bouwmarkt of elektronicawinkel en plak ze op. Zo zorg je voor jouw veiligheid èn die van je dierbaren.

Deze landelijke campagne rookmelders is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nederlands Instituut Publieke veiligheid (NIPV), Brandweer Nederland, Netwerk Brandveilig Leven en de Nederlandse Brandwondenstichting. Vanaf 1 juli 2022 moet in alle woningen op elke (woon)verdieping, bij voorkeur in de vluchtroute, een rookmelder hangen. Deze verplichting moet ervoor zorgen dat woningen veiliger worden.