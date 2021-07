Brandweer IJlst is op zoek naar nieuwe collega's

IJLST- Brandweer IJlst zoekt flexibele, sociale vrouwen of mannen met pit. Wil jij mooi en belangrijk werk doen in een fantastisch, hecht team? En ben jij gemotiveerd om je zinvol in te zetten voor IJlst en omgeving? Grijp dan je kans en meld je aan.

Ben jij….

18 jaar of ouder en fit?

een teamplayer?

niet bang voor kleine ruimtes of grote hoogtes?

En woon en/ of werk je op 5 minuten van de kazerne in IJlst?

Stap bij ons in!

Om in te kunnen schatten of je het werk en de ploeg leuk vindt, draai je een periode mee met oefenavonden. Daarna maak je de keuze om te starten met de opleiding tot manschap. Deze krijg je van ons. De opleiding duurt ongeveer anderhalf jaar en kun je in de avonduren volgen. Daarna zijn er regelmatig oefenavonden om up-to-date te blijven en als ploeg samen te werken. Aan het einde van de oefenavond is er altijd ruimte voor wat gezelligheid. Alvast kennis maken met een ploeggenoot? Bekijk dan het verhaal van Marnix de Haas.

We hebben je nodig

Er is brand of een ongeval en de brandweer gaat ter plaatse. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Onze post bestaat volledig uit vrijwilligers.

Kun je niet altijd paraat zijn?

Dat snappen we. Daarom is de ploeg groter dan de bezetting die nodig is om uit te rukken. Wij hebben ongeveer 40 uitrukken per jaar.

Wat krijg je van ons?

Werken als brandweervrijwilliger doe je naast je normale werk en je dagelijkse bezigheden. Hiervoor ontvang je een vaste vergoeding met daarnaast een vergoeding voor opleiding, uitruk- en oefenuren. Wij zorgen ervoor dat je tijdens brandweeractiviteiten goed bent verzekerd en veilig kunt werken.

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de ploegleider, Dirk Slot, via d.slot@brandweerfryslan.nl, of via telefoonnummer 06-22446165, of informeer bij een van de ploegleden. Er woont in principe altijd één bij je om de hoek!

Help jij ons uit de brand!?