Brandweer Fryslân zoekt nieuwe collega’s

SNEEK- Mooi en belangrijk werk in een fantastisch hecht team. En, misschien wel het allerbelangrijkste, de mogelijkheid je zinvol in te zetten voor je omgeving. Grijp die kans en maak deel uit van de brandweer in Joure, IJlst, Woudsend of Heeg.

Stap je bij ons in?

Om in te kunnen schatten of je het werk en de ploeg leuk vindt, draai je een periode mee met oefenavonden. Daarna maak je de keuze om te starten met de opleiding. Deze krijg je van ons.

De opleiding duurt ongeveer anderhalf jaar en kun je in de avonduren volgen. Daarnaast zijn er regelmatig oefenavonden om up-to-date te blijven en als ploeg samen te werken. Aan het einde van de oefenavond is er altijd ruimte om even gezellig na te zitten.

We hebben je nodig

Er is brand of een ongeval en de brandweer gaat ter plaatse. Het klinkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. De posten bestaan volledig uit vrijwilligers. Vooral op werkdagen merken we dat er krapte ontstaat in de bezetting. Daarom zoeken we nieuwe ploegleden die vooral overdag beschikbaar zijn en op vijf minuten afstand van een brandweerkazerne wonen en/of werken.

Je ontvangt een vergoeding

Werken als brandweervrijwilliger doe je naast je normale werk en je dagelijkse bezigheden. Hiervoor ontvang je een vaste vergoeding met daarnaast een vergoeding voor opleiding, uitruk- en oefenuren. Wij zorgen ervoor dat je tijdens brandweeractiviteiten goed bent verzekerd, veilig kunt werken en we bieden je sportfaciliteiten aan.

Kun je niet altijd paraat zijn?

Dat snappen we. Daarom is de ploeg groter dan de bezetting die nodig is om uit te rukken.

Hoe meld ik mij aan?

Je kunt je belangstelling aangeven via brandweerfryslan.nl / vacatures hierna nemen wij contact met je op en vertellen je graag alles over dit mooie vak. Woon of werk jij in de buurt van een andere brandweerkazerne? Wie weet is er in de nabije toekomst versterking nodig bij de brandweer in jouw omgeving. Ook hiervoor kun je je belangstelling aangeven via dewww.brandweerfryslan.nl/vacatures.