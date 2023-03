SNEEK- Vanmiddag werd de brandweer voor assistentie gevraagd bij een brandstof lekkage aan de Einsteinstraat. Een brandstoftank van een vrachtwagen was lek geraakt en verloor dieselolie.

De vrachtwagen verloor al diesel onderweg uit Leeuwarden. De brandweer heeft het lek tijdelijk dicht gekregen.

Bergingsbedrijf Betten uit Sneek heeft de dieseltank verder leeg gepompt. De vrachtwagen is later naar een bedrijf in de buurt gereden waar men de tank zal repareren. De gemeente Súdwest-Fryslân zal de gelekte diesel opruimen.

De weg was afgesloten tijdens de afhandeling van het incident.