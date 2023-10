Brandstichting kunststofbrug Spoordok?

SNEEK- De brandweer van Sneek is maandagavond gealarmeerd voor een wel zeer bijzondere brand. De nieuwe kunststofbrug over het Spoordok bleek op verschillende plaatsen te branden. De brandweer is met spoed ter plaatse gegaan.

Bij aankomst waren omstanders al bezig het vuur te doven, waarna de brandweer kon afblussen. De brug, in november 2021 geopend, heeft lichte schade opgelopen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel werd er in de buurt van de brug een fles met lampenolie gevonden.