Brandsma mist magische 21 meter, maar wint Burgum overtuigend

BURGUM- De zesde fierljepwedstrijd van het seizoen is met overmacht gewonnen door Nard Brandsma. Hij sprong meer dan een meter verder dan de nummer twee, maar kwam net niet over de magische 21 meter heen.

In totaal worden er 15 reguliere wedstrijden gesprongen. Alle ljeppers nemen de zeven beste sprongen mee naar het eindklassement, en de sterksten worden dan geselecteerd voor het FK in Winsum.

Oane Galama werd tweede, met een sprong van 19,87. Nard Brandsma sprong 20,99. Het is de verste sprong die dit jaar in Friesland gefierljept is.

Bij de jongens kwam Arend Veenstra het verste, met een afstand van 17,77. Wisse Broekstra werd kampioen bij de junioren, met 15,58.

Hanneke Westert beste bij de meisjes

De beste van de meisjes kwam daar twee centimeter overheen. Hanneke Westert haalde 15,60. Tessa Kramer won bij de vrouwen, met 16,69.

De volledige wedstrijd is terug te zien op de YouTube-site van Omrop Fryslân, met commentaar van sportverslaggever Freark Wijma en analist Hannes Scherjon.