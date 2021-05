Brandsma Koffie Bolsward Hofleverancier

Brandsma Koffie bestaat 128 jaar en is een begrip in Fryslân en daarbuiten. De huidige eigenaar is de vierde generatie die aan het roer staat. Het bedrijf begon in 1893 in Bolsward als handel in scheepsartikelen, kruidenierswaren, specerijen, koffie en thee. Later kwamen daar supermarkten bij die in de jaren '60 weer van de hand werden gedaan. Brandsma is één van de laatste zelfstandige koffiebedrijven die zowel koffie en thee verkoopt als ook koffiemachines met alle onderhoud dat erbij hoort en speelt op innovatieve en onderscheidende wijze in op veranderingen in de markt. Het bedrijf heeft 15 werknemers.

De titel Hofleverancier wordt toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen die van belang zijn voor de regio, een vooraanstaande plaats innemen in branche, een goede naam hebben en financieel gezond zijn.