Brandsma Digitaal Meten winnaar Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2021

SNEEK- Brandsma Digitaal Meten uit Bolsward, is winnaar van de Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2021 geworden.

Hét Ondernemersevent van Súdwest-Fryslân kon gisteravond niet op de geplande manier doorgaan. Binnen de nieuwe coronamaatregelen zijn evenementen na 18.00 uur niet toegestaan. En daar viel het ondernemersevent onder.

In plaats van het evenement fysiek bij te wonen, kon het event thuis vanaf de bank gevolgd worden via de livestream.

Naast BDM, waren Julius van der Werf Tegelgroothandel en The Imagineers de andere twee finalisten.

Jurylid Wytze G. Rijke van TCNN: “De genomineerde bedrijven zijn stuk voor stuk indrukwekkende voorbeelden van innovatief ondernemerschap in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze pareltjes zijn echter in totaal verschillende branches actief waardoor de eindbeoordeling een lastige exercitie is geweest. Eigenlijk zijn alle genomineerden winnaars, daar mogen ze echt trots op zijn”.

Uiteindelijk werd Brandsma Digitaal Meten uit Bolsward uitgeroepen tot winnaar. Het juryrapport volgt later.