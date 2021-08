Brandsma Digitaal Meten: “Wij willen aan de young professionals laten zien wat voor leuke dingen we doen!"

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

“Wij willen aan de young professionals laten zien wat voor leuke dingen we doen, onze naamsbekendheid en netwerk versterken. Onze dag is geslaagd als wij met directe contacten thuiskomen en dat maakt niet uit of dit bedrijven zijn of potentieel personeel is. Tijdens het Werkfestival laten we zien wat we allemaal doen en kunnen ook vertellen hoe we dat doen!”, vertel Rein Brandsma, DGA bij Brandsma Digitaal Meten B.V.

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“We zijn innovatief en klantgericht, dus buigzaam. We zijn met veel verschillende dingen bezig. Vanuit vraagstukken van onze klanten, ontstaan soms nieuwe disciplines voor ons bedrijf. We vinden het leuk om hierover te vertellen en te laten zien. We zijn wel veel met dezelfde dingen bezig maar bij ieder project is de aanpak weer anders doordat het vraagstuk of de situatie net iets anders is. Dat maakt dat geen dag hetzelfde is hierdoor houden we ook voldoende uitdaging.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Dat mensen soms versteld staan wat we allemaal doen en kunnen en klantcontact. We zijn heel erg klantgericht, we denken mee in oplossingen. Als dat dan goed uitpakt en je ‘ziet’ de waardering, dat is heel fijn.”

Wat weten mensen nog niet van het bedrijf?

Doordat we innovatief en klantgericht zijn kom je met de leukste projecten in aanraking, over de hele wereld. Zo hebben we meerdere projecten in Amerika gedaan, terwijl daar ook bedrijven zijn die het kunnen.”

De Ward 7, 8701 MB, Bolsward | www.bdm.nl