Brandsma Digitaal Meten (BDM bv) naar nieuwe locatie in Bolsward

Deze zomer heeft BDM, specialist in het uitvoeren van digitaal meetwerk, haar nieuwe kantoor in gebruik genomen. Op de mooie zichtlocatie aan de A7 heeft het bedrijf de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Opdrachten zijn er genoeg, mensen met kennis vinden en aan het bedrijf binden is één van de uitdagingen voor de toekomst. Bij de nieuwbouw is er dan ook veel aandacht gegeven aan een prettig werkklimaat voor alle medewerkers.

Directeur-eigenaar Rein Brandsma is trots op wat hij samen met zijn mensen in 14 jaar heeft bereikt. “We vormen een hecht team, zijn graag snel beschikbaar voor onze klanten en willen doorlopend investeren in de nieuwste technieken, dat vraagt om een modern bedrijfspand waar we de komende jaren ruimte kunnen geven aan onze ambities”, zo stelt hij. “Klanten waarderen onze flexibele werkhouding en de mooie oplossingen die we kunnen bieden, prachtig natuurlijk, maar het is ook hard werken, laten we dat dan maar zo prettig mogelijk maken!”

Bij de inrichting van het nieuwe bedrijfspand stond het welzijn van de medewerkers dus voorop. In overleg met het team is er een luxe klimaatsysteem geïnstalleerd, hebben de werkplekken veel daglicht en is er aandacht gegeven aan de ergonomie met zit-sta bureaus. Passend bij de open organisatiestructuur zijn volop gezellige plekken gecreëerd waar men elkaar kan treffen, denk aan een moderne kantine met spelmogelijkheden en een terras aan het water. Een sportruimte zorgt voor gezonde uitdaging. De hele inrichting is van ‘nu’ met een open en frisse indeling en leuke details zoals het fotobehang. Het nieuwe pand is klimaatneutraal met ruim 140 zonnepanelen. Ook zijn er vier laadpunten voor elektrische auto’s, twee daarvan zijn direct in gebruik genomen voor nieuwe bedrijfsauto’s.

Nu het pand gereed is kan de aandacht weer voor de volle honderd procent op het digitale meetwerk worden gericht. Het bedrijf beschikt daarvoor over 3d-Laserscanners, Totalstations, GPS, drones en slimme software. Samen met een gezonde dosis Friese nuchterheid kun je zo ver komen, voor specialistische klussen gaat BDM zelfs regelmatig de grens over.



Van slaapkamer naar klimaatneutraal kantoor

BDM is in 2007 opgericht door Rein Brandsma. Hij specialiseerde zich in het uitzetten van funderingspalen en betonwerk in de bouwsector. Zijn slaapkamer was zijn kantoor. Via een kantoorruimte binnen het loonbedrijf van zijn ouders volgde in 2014 de eerste woon-werklocatie aan De Ward in Bolsward.

BDM is vooral actief in de sectoren bouw en industrie & infra maar staat open voor bijzondere uitdagingen en die komen ook regelmatig voorbij. Er is veel vraag naar de digitale meetoplossingen. Het is volgens bedrijfsleider Bastiaan vooral een uitdaging om deze diensten in de markt bekend te maken; “Met onze specialistische kennis van digitaal meten en de apparatuur die we daarvoor gebruiken kunnen we vaak oplossingen bieden waar klanten zelf nog nooit aan gedacht hebben. Daarvoor zijn aan de andere kant ook mensen met vakkennis nodig. Wij hebben een ‘bijzonder beroep’, het is onze inzet de komende jaren nieuw talent voor ons innovatieve vak te interesseren. Belangstellenden zijn per direct welkom!”

In 2022 bestaat BDM 15 jaar, een goede gelegenheid om belangstellenden en potentieel nieuwe collega's via een open dag te laten zien waar deze Friese onderneming voor staat.

Rein Brandsma van huis uit vertrouwd met ondernemerschap

Rein is vanuit huis begonnen als eenmansbedrijf met landmeetwerkzaamheden voor de bouw. Zijn ouders hadden een bloeiend loonbedrijf en het was ‘natuurlijk’ de bedoeling dat hij dit bedrijf zou overnemen. In 2017 maakte hij toch de keuze om volledig voor BDM te gaan. Tegelijk stapt hij in de avonduren nog graag eens bij zijn 71-jarige heit op de tractor. “Als het gras eraf gaat is ie nog steeds niet te houden”, beschrijft Rein met een brede grijns!

In 2010 nam Brandsma zijn eerste personeelslid aan. Sinds begin 2021 bestaat BDM inclusief de directie uit 28 medewerkers. Het bedrijf heeft veel aandacht voor het individu en de organisatiestructuur is open en gelijkwaardig. In relatief korte tijd heeft deze oprjochte onderneming zich ontwikkeld tot een voorloper in de markt van digitaal meten. Fries nuchter met een gezonde portie humor en gretigheid, het is een werkhouding die in binnen- en buitenland aanspreekt!