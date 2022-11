Brandsma Bloemen sluit na 66 jaar de deuren

SNEEK- Brandsma Bloemen van Nico Brandsma en Piet van der Wal sluit per 31 december 2022 haar deuren. Het bedrijf heeft vijf mensen in dienst. Door sterk stijgende energieprijzen, transportkosten en veilingkosten is de onderneming niet meer rendabel, aldus de directie van de groothandel in bloemen en (tuin-) planten. Ook bedrijfsbeëindiging van een aantal klanten en het ontbreken van bedrijfsopvolging spelen hierin een rol.