Brand zonnepanelenpark aan de Selfhelpweg

SNEEK- Aan de Selfhelpweg in Sneek is vrijdagochtend een brand uitgebroken. Het betrof een brandje in een van de kasten van de zonnepanelen.

De brand brak ongeveer kwart over elf in de ochtend uit. Met onder meer 1 tankautospuit en 1 hoogwerker is de brandweer aanwezig. De brand werd met schuim geblust, omdat de brand moeilijk te bereiken was werd een hoogwerker ingezet.

Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is.