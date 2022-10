Brand in monumentaal toiletgebouw aan de Rienck Bockemakade

SNEEK- De brandweer van Sneek is vanmiddag gealarmeerd op de Rienck Bockemakade. De melding werd om 16:42 via het P2000 netwerk verzonden naar de brandweer van Sneek, die met spoed ter plaatse is gegaan. Bij aankomst bleek er veel rook uit het monumentale toiletgebouw te komen.

Door kordaat optreden van de Sneker brandweer kon worden voorkomen dat dit unieke bouwwerk uit 1926 verloren ging. Er was wel veel rookschade. De politie doet onderzoek naar het ontstaan van de brand.

Beschrijving toiletgebouw Rienck Bockemakade

Het toiletgebouw is als bodehuis gebouwd. Het is ontworpen door stadsarchitect Jan de Kok. Het dateert uit 1926 en heeft de stijlkenmerken van de Amsterdamse School, waarbij het dominante horizontalisme in het oog springt. Het gebouwtje staat op de gemeentelijke monumentenlijst.



Het oorspronkelijke ontwerp voor het bodehuis bestond uit twee vrijstaande gebouwtjes die door een border met elkaar waren verbonden. Het geheel oogde als zeer toepasselijk als een schip met twee stevens: de beide gebouwtjes deden onder andere dienst als kantoor voor de N.V. Groningen-Leeuwarden-Stoombootmaatschappij. Ze werden al in 1932 met elkaar verbonden. Als gevolg daarvan is sindsdien sprake van een ellipsvormig gebouw, dat tegenwoordig dienst doet als toiletgebouw voor de pleziervaart. Ondanks de ingrijpende wijziging is het gebouw toch zeer karakteristiek gebleven.

Bron beschrijving: https://items.amsterdamse-school.nl/