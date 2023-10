BOZUM- De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een uitslaande boerderijbrand aan de Yndyk in Boazum. Bij de brand komt veel rook vrij

De brandweer is uitgerukt met 3 tankautospuiten een hoogwerker en grootwatertransport. De brand werd rond half 8 's avonds gemeld. Al snel bleek dat het woongedeelte van de boerderij in lichterlaaie stond. Hierop is opgeschaald naar het sein grote brand. Brandweerploegen uit Mantgum, Sneek, Joure en Wommels zijn ter plaatse om de vuurzee te bestrijden. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Het vee uit een naastgelegen stal is naar buiten gebracht. Alle dieren zijn ongedeerd.

Het woongedeelte kan al verloren worden beschouwd. Ook diverse voertuigen zijn verloren gegaan bij de brand.