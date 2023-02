Bram reist ruim 4 uur met OV en vindt Snake Pit tickets Metallica (natuurlijk) in Sneek!

SNEEK - De 18-jarige Bram Wildemans uit het Gelderse Bruchem heeft Goudzoeken: Metallica editie gewonnen! Hints in De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen en op Instagram leidden hem uiteindelijk naar het Friese Sneek. Daar wist hij als eerste de plek te vinden waar we twee Snake Pit Tweedagenkaarten hadden verstopt voor Radio Veronica presents: Metallica op 27 en 29 april in de Johan Cruijff ArenA.

Bram vertrok al om 08:00 uur gistermorgen vanuit huis om met het openbaar vervoer op jacht te gaan naar de tickets. Hij had de avond vooraf zelfs een lijstje gemaakt met mogelijke verstopplekken. "Ik zat eerst in Utrecht, maar ik kwam er bij hint 2 al achter dat ik in Friesland moest zijn", vertelt de winnaar al nahijgend. "Toen heb ik meteen de trein gepakt naar Leeuwarden, om vanuit daar verder te reizen naar Uitwellingerga.

Uiteindelijk wist ik dankzij hint 3 dat ik niet daar, maar in Sneek moest zijn." De slimme puzzelaar wist uiteindelijk door het trekken van een sprintje als eerste de plek te bereiken waar de Metallica-kaarten verstopt lagen: De Eerste Rang in Sneek. "M'n telefoon was al bijna leeg toen de exacte locatie op Instagram verscheen, maar ik heb het net gered", aldus Bram.

En dus staat Bram op 27 én 29 april samen met zijn vader in een exclusief vak ín het podium tijdens de twee no-repeat-shows van Metallica's M72 World Tour. "Ik ben al met hem naar The Rolling Stones, De Dijk en Kiss geweest. Metallica stond nog op ons lijstje", vertelt hij. "Ik heb er geen woorden voor.” Natuurlijk hebben we Bram even naar huis laten bellen om zijn vader het goede nieuws te vertellen!

Lege handen

Niet iedereen had zo veel geluk als Bram. Verschillende luisteraars arriveerden nét te laat op de juiste locatie. Zo ook de twintigjarige Lonneke van Duijnhoven uit het Brabantse Boekel. Ze zat uren in de auto, maar moet toch met lege handen terug naar Brabant. "Ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat ik het k*t vind", zegt ze lachend. "Maar ik heb dankzij jullie een goede work-out gehad. En ik was nog nooit in Friesland geweest", aldus de Metallica-fan. "Nu worden het gewoon zitplekken."

Goudzoeken met Radio Veronica

Tijdens Goudzoeken: Metallica Editie werden luisteraars met verschillende hints in 'De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen' en op Instagram naar de plek geleid waar we zéér exclusieve tickets voor Metallica hadden verstopt. Het was alweer de derde editie van het spel. Tijdens de eerste twee edities streden luisteraars om Golden Circle-tickets voor The Rolling Stones en voor exclusieve tickets voor het uitverkochte concert van Muse in Carré.