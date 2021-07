Boxershorts kopen? Ervaar het comfort van premium onderkleding!

De Cotton collectie is gemaakt van hoog kwalitatief katoen. Hierdoor zijn de boxershorts heerlijk zacht en beschikken ze over een comfortabele elasticiteit. De Wood collectie is gemaakt van het duurzame materiaal Tencel. Meer over het duurzame materiaal Tencel weten? Lees dan snel verder.

Ben je opzoek naar boxershorts van hoge kwaliteit die jouw uitrusting ondersteunen en enorm comfortabel zijn? Ga dan boxershorts kopen bij Comfyballs! Comfyballs heeft een ruim assortiment aan handmade boxershorts van hoge kwaliteit. Het is de perfecte fit voor elke man.

Wat is Tencel?

Tencel is een merknaam voor een reeks vezels die lyocell en modal worden genoemd. Deze vezels staan bekend om hun zachtheid en worden veel gebruikt in duurzame mode.

Tencel lijkt enigszins op kunstzijde omdat het in de industrie "geregenereerde cellulose"-vezels worden genoemd. Fabrikanten nemen houtpulp, lossen het op in een chemisch oplosmiddel en duwen het dan door een extruder om de vezels te vormen.

Het grote verschil is dat voor de productie van kunstzijde meer energie en chemicaliën nodig zijn, wat afval produceert en giftig is voor de arbeiders die het maken. Tencel daarentegen gebruikt chemicaliën die minder giftig zijn en tijdens het proces worden gerecycled, hierdoor wordt er minder afval geproduceerd en is de productie van Tencel duurzamer. De productie gebruikt hout van bomen uit duurzaam beheerde bossen.

Boxershorts kopen bij Comfyballs

Met de casual onderkleding van Comfyballs ervaar je dagelijks comfort dankzij de beste ondersteuning. Combineer verschillende kleuren en maten voor dames én heren. Hoe meer je bestelt, hoe meer je bespaart!

Comfyballs garandeert 100 dagen retourrecht en gratis verzending in Nederland. Bezoek nu www.comfyballs.nl en ervaar het comfort van boxershorts van hoge kwaliteit.