Bovenste deel van boom moet wijken voor kermisattractie in Sneek

SNEEK- “We werden vanochtend geconfronteerd met een vervelende situatie op het Martiniplein in Sneek: de attractie Booster Maxxx bleek bij een proefrit een boom te raken. Gelukkig was de kermis nog niet open en konden we op tijd ingrijpen. Zo kan iedereen nu veilig in de attractie zitten”aldus een mededeling van de gemeente Súdwest-Fryslân op social media.

Wethouder Henk de Boer: “Se tochten dat it krekt koe, mar dat wie dus net sa. Dat is in ynskattingsflater; dat hiene se yn it foar sjen moatten.” We hebben de externe partij die verantwoordelijk is voor de plek van de attracties gevraagd met een verklaring te komen. “Wy binne drok dwaande op en by it Martiniplein en binne wiis op ús grien,” voegt De Boer toe. Jammer dat we nu een boom moesten snoeien.

Volgens experts komt de boom er weer bovenop. We hopen, na deze valse start, toch op een prachtige Sneekweekkermis!