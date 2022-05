Bovenhuis van Terpensmolen wordt gerestaureerd

Deze spinnenkopmolen staat bij IJlst, aan de Geau, het doorgaande water waar ook houtzaagmolen De Rat aan staat. De molen is in 1981 geheel nieuw opgericht en in Sneek aan de rondweg geplaatst. De molen is in 2011 verplaatst naar IJlst vanwege uitbreiding van het bedrijventerrein in Sneek, waar de molen stond. Op het bedrijventerrein kwam de molen teveel in de luwte te staan.

Bij deze verplaatsing zijn geen werkzaamheden aan ondertoren en bovenhuis verricht. Het bovenhuis is momenteel door knaagkeveraantastingen sterk verzwakt. Alle slechte onderdelen worden hersteld.

Het werk wordt uitgevoerd door restauratiebedrijf Jurriëns Noord (onderdeel van Friso Bouwgroep) uit Sneek en de restauratie wordt begeleid door Van Reeuwijk Bouwmeesters uit Arum.

Naar verwachting wordt het bovenhuis aan het eind van de zomer weer terug geplaatst, zodat de molen weer kan draaien en pronken op deze prachtige plek aan de Geau.