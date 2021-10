Bouwien van der Zweep ontvangt de Florence Nightingalelamp

“Florence Nightingale ‘The lady with the lamp’ is grondlegger van het verpleegkundig beroep. Onze Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad reikte dit jaar de Florence Nightingalelamp uit aan een innovatieve collega die initiatief neemt voor verbetering van de zorg en collega’s hierin meeneemt.

De winnaar is Bouwien van der Zweep. Zij is verpleegkundige op onze Intensive Care. Gefeliciteerd! Verpleegkundigen en verzorgenden staan dicht bij patiënten en cliënten; zij weten als geen ander hoe iets beter of anders kan. Op de lamp, in het handschrift van Florence Nightingale staat: ‘Ever yours loving’.”