Bouwen aan de squashsport

ALMERE - Vrijdagavond was het eerste team van squashclub De Stolp op bezoek in Almere. Onder aanvoering van Tony Schwab wordt daar al jaren gebouwd aan een gezonde sportcultuur. De club is gegroeid, heeft in elke divisie of klasse wel een team, ook in de eredivisie, en de vele jeugdige talenten vallen op in landelijke wedstrijden.

Pas geleden stelde Almere het jongste team ooit op in de Eredivisie (gemiddeld 19 jaar). De toegenomen professionaliteit uit zich er ook in dat de wedstrijden van vrijdagavond live werden gestreamd. Uw reporter was vanuit zijn luie stoel in Sneek getuige van deze speelronde in de eerste divisie.

Hoewel veel bescheidener is ook in Sneek al jaren groei in de sport te zien. Er zijn voldoende competitiespelers om twee teams in de landelijke SBN-competitie te kunnen opstellen, waar ze serieuze tegenstand geven aan elke opponent. De combinatie van stayers als Ivar van Asten (217e van Nederland), Ronny Ouderkerken (232e) en Imco Bakker (644e) en talenten als Tristan Keenan (469e), Lukas van der Sluis (259e) en Hylke Dijkstra (513e) is de stevige basis voor fanatieke én aangename sportcultuur in De Stolp waar steeds meer spelers zich blijvend aan de teams verbinden.



Het werd een mooie confrontatie. Hendrik van der Sluis kwam sterk uit de startblokken en won zijn eerste game met overmacht: 4-11. Hij kon die lijn echter niet vasthouden en verloor met 3-1. Ronny Ouderkerken speelde tegen zo’n in het oog springend talent. Op papier is Ouderkerken de sterkere speler, maar hij volgde hetzelfde recept als Van der Sluis: winst in een sterke eerste game en verlies van de daaropvolgende games: 3-1. Ivar van Asten maakte er een spannende wedstrijd van tegen zijn jonge tegenstander die tegen de top 100 aan zit. De 3-0 uitslag vertelde niet het verhaal van zijn wedstrijd. In de eerste twee games zat hij heel dicht tegen de winst aan: 14-12 en 12-10, maar liefst. In de laatste kon hij geen vuist meer maken. Eén van de Sneker talenten Lukas van der Sluis pakte de meeste punten door koel 0-3 te winnen.

Almere 3 won deze ronde met 9-5 en kreeg de drie bonuspunten: 12-5. Dit team staat in de degradatiezone, dus dit waren welkome punten. De Stolp staat op positie 6 (van 8) en moet van positie 7 wegblijven. Daarom hadden de jongens liever meer punten gescoord. Het mooie is dat de stand er weer een stuk spannender van is geworden. Ook dat is goed voor de squashsport.

Verslag: Xander Jongejan