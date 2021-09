Bouwbedrijf Heeringa: ‘We realiseren projecten alleen met eigen mensen”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Bouwbedrijf Heeringa.

“Wij verzorgen bouwprocessen van A tot Z, zijn gespecialiseerd in duurzaam (ver)bouwen én hebben een passie voor energiebesparende techniek. Dat zijn wij, dat is de kracht van Bouwbedrijf Heeringa uit Witmarsum in een notendop.”

Trots, maar met Friese nuchterheid, vertelt Menno Heeringa over zijn bedrijf. “We realiseren projecten alleen met eigen mensen. De ruim twintig mensen die bij Bouwbedrijf Heeringa in dienst zijn, werken aan het product Heeringa. Zij zijn op een bepaalde manier opgeleid, kennen de Heeringa-cultuur en dragen deze ook uit. Bij Bouwbedrijf Heeringa gaat kwaliteit hand in hand met betrokkenheid, volledige ontzorging en een nuchtere no-nonsense mentaliteit. Met vaste partners in grondwerk, constructiewerk en installatietechniek bouwen wij duurzame gebouwen waarin het prettig werken en/of wonen is. In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar versterking.”

De Tunen 17, Witmarsum | https://bouwbedrijf-heeringa.nl/

