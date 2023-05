BouwBase Sneek na succesvolle pilot opnieuw van start

SNEEK- BouwBase Sneek , de tijdelijke pop-up bouwplaats voor leerlingen op het terrein van Friso Bouwgroep in Houkesloot, is deze week opnieuw gestart. Het project krijgt dit vervolg na een succesvolle pilot van vorig jaar. Op initiatief van Bouwen aan de Bouw, Friso Bouwgroep en Technolab-swf maakten 1300 leerlingen kennis met de bouwsector. De organisatie verwacht dit aantal dit jaar ruim te overtreffen, want naast groepen 7 en 8 wordt de BouwBase dit jaar ook ter beschikking gesteld aan de eerste groepen van het VMBO.

In Sneek verrichtten leerlingen van de ISK RSG Sneek de openingshandeling van het pop-up bouwterrein voor de start van het project. Er zijn nieuwe opdrachten bedacht voor de drie tiny huisjes waarin de leerlingen in de praktijk aan de slag gaan met onder andere straten, fundering maken, metselen en installaties aanleggen om vervolgens de huisjes netjes af te werken. In een echte bouwkeet wordt er gewerkt aan ontwerpen, plannen en calculeren. Op het bouwterrein bevindt zich ook een dak met zonnepanelen waar dakpannen worden gelegd.

In navolging van het succes in Sneek vond woensdag de officiële opening plaats van BouwBase On Tour in Harkema bij bouwbedrijf Kootstra Van der Veen in Harkema. “Vorig jaar was iedereen enthousiast:leerlingen, leerkrachten en organisatie. Reden voor Toekomstbouwers Friesland, de organisatie waarin Bouwen een de Bouw onder andere is opgegaan, om met deze levensechte bouwlocatie door Friesland te trekken met Harkema en Drachten als eerstvolgende standplaatsen,” aldus Tineke de Groot, die BouwBase On Tour namens de sector organiseert.

De On Tour versie gaat na vijf weken in Harkema door naar Drachten waar Bouwgroep Dijkstra Draisma het nieuwe zwembad De Welle bouwt. Al bijna 40 groepen en klassen hebben zich voor BouwBase in Harkema en Drachten aangemeld.