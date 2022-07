Bouwafval wordt waardevol bij de bouwkringloop

SNEEK- Na een verbouwing blijft een stapel stenen over, wat planken of een rol isolatiemateriaal. Wat doe je dan, bewaren of toch weggooien? Veel bouwmateriaal komt bij het afval terecht en dat is zonde. Terwijl ze een straat of dorp verderop de bouwmaterialen goed kunnen gebruiken. “Daarom werken we aan een bouwkringloop”, laat de gemeente Súdwest-Fryslân weten.

700.000 kilo bouwafval besparen

“Uit onderzoek blijkt dat we per jaar maar liefst 700.00 kilo bouwmateriaal kunnen hergebruiken in de gemeente. Hergebruik van bouwmateriaal voorkomt afval en zorgt voor minder CO2- en stikstofuitstoot. Maar dan moet er natuurlijk wel een goed systeem komen voor inzamelen en verspreiden. De gemeente wil met de bouwkringloop verbouwende ondernemers en inwoners aan elkaar verbinden. We gaan nu onderzoeken hoe we dit kunnen organiseren. Zo gaan we samen natuurlijk duurzaam vooruit!”

Ook een duurzaam idee?

“Heb jij een idee hoe we van de bouwkringloop een succes kunnen maken? Of heb je een ander duurzaam idee? Dan horen we graag van jou! Stuur een email naar duurzaamheid@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515.”