Bouw zonnepark Oppenhuizen kan gewoon doorgaan

Powerfield was een maand geleden begonnen met het 'bouwrijp' maken van het park, terwijl de periode om een zienswijze in te dienen nog liep. Dat leverde vragen op bij dorpsbelang en verschillende partijen in de gemeenteraad. Die meenden dat de omgevingsvergunning er ook nog niet was.

Powerfield had wel vergunning

Het college van Súdwest-Fryslân zegt nu dat Powerfield de vergunning wel degelijk al had. Die is namelijk in november van 2019 al verleend aan het bedrijf, en na een uitspraak van de rechtbank in december 2020 definitief geworden.

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan die vergunning. Dat heeft te maken met de wet-Bibob. Die wet gaat onder andere over veiligheid. En terwijl de vergunning verder 'onherroepelijk is', stond er wel bij dat het bedrijf de vergunning pas mag gebruiken als die definitief is.

Park intussen 'bouwrijp'

Maar die tekst staat er standaard bij en dat had niet gemoeten, zegt het college. "Wij hadden dit beter moeten uitleggen, want nu is de indruk ontstaan dat de volledige vergunning weer ter inzage lag. Dat is een vergissing. De vergunning stond al eerder vast."

Het park is intussen 'bouwrijp'. De daadwerkelijke bouw van het zonnepark moet nog wel beginnen.