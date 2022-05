Bouw nieuwe kleedkamers LSC1890 vordert gestaag

“De dag voor Koningsdag werd de laatste hand gelegd aan de basis voor het gebouw door het storten van bijna 100 kubieke meter beton. Tot nu toe waren alle stappen minder goed zichtbaar, omdat het grondwerk betrof. Vanaf nu zal de progressie meer in het oog springen, want als het beton is uitgehard kan er met de bouw van de muren worden begonnen. Dan krijgen we de contouren van het gebouw te zien. Het lijkt dan misschien erg vlot te gaan, maar vooral het binnenwerk en de installatiewerkzaamheden zullen de nodige tijd vergen. Er is een planning door de aannemers gemaakt die aangeeft dat de oplevering half oktober van dit jaar zal zijn”, lezen wij op de site van de oudste voetbalclub uit Sneek.

Vanmiddag even een kijkje bij het ‘bouwterrein’ genomen om te zien dat een grote telescoopkraan van Jos Blom bouwmateriaal naar de juiste plaatsten bracht.