Bouw en verbouwing operatiekamers Antonius Ziekenhuis Sneek

SNEEK- Antonius investeert. Er wordt gewerkt aan de bouw en verbouwing van de operatiekamers en sterilisatieafdeling. Dat is nodig om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren, zo dicht mogelijk bij de patiënt.

De operatiekamers van Antonius zijn toe aan vernieuwing. Na de vernieuwbouw zijn de operatiekamers klaar voor de nieuwste apparatuur. Ze zijn ruimer, duurzamer, patiëntvriendelijker en voldoen aan de nieuwste eisen voor bijvoorbeeld luchtbehandeling. Voor zorgverleners betekent de investering in de OK dat ze prettiger en gemakkelijker kunnen opereren. De sterilisatieafdeling wordt volledig nieuw gebouwd op de begane grond, dus onder de OK-afdeling. De bouwwerkzaamheden zijn in juni 2022 gestart en zullen eind 2023 worden afgerond.