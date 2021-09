Bootsma BM’r terug in Blauwhuis

BLAUWHUIS- Zaterdag 11 september is tijdens de Monumentendag de klassieke BM’r de ‘Flietmar’ na 54 jaar weer te bewonderen in zijn ‘geboorteplaats’ Blauwhuis. De Blauwhuister gebroeders Gerard en Piet Bootsma bouwden in de jaren ’60 houten 16m² BM’ers. Eerst enkele rood en wit geverfde vurenhouten maar daarna altijd de duurzamere mahoniehouten, die gelakt werden. De gebroeders verhuurden de BM’ers aan Vinea Domini zeilkampen bij Greonterp. Er werd op de Blauhúster Puollen en Oudegaaster Brekken mee gezeild.

Een van de mahoniehouten Bootsma BM’ers is nu terug in Blauwhuis. Het is de ‘Flietmar’ uit 1967. Ooit gebouwd voor ± fl.3.000,00.

De ‘Flietmar’ is onlangs aan het bestuur van de Stichting Lokaasje Teater Blauhûs geschonken door jachtwerf ‘de Werff’ uit Oudega SWF om in te zetten bij Iepenloftspul ‘Vinea Domini Sylkampen’ in de zomer van 2022.

In de beginjaren bouwden de gebroeders Bootsma de BM’ers in een loods achter de timmerwerkplaats van vader Klaas Bootsma. Het eiken van de kuiprand deed men eerst in een regenwaterput bij de Sint Gregoriusschool om het buigen te bevorderen. Koster Sikke Rijpma noemde het grappend moni-moni hout.

De BM’ers werden ieder voorjaar handmatig te water gelaten via een houten bok bij de steiger van het Vinea zeilkamp. En na het zeilseizoen weer met veel mankracht uit het water getakeld en in boerderijen in Blauwhuis, Greonterp en Westhem gestald.

De werkplaats in Blauwhuis werd te krap en zodoende verhuisden de Bootsma’s in 1967 naar de nieuw gebouwde Bootsma Jachtwerf aan de Brek in Oudega-W. Helaas stierf Gerard (1930) op jonge leeftijd in 1968. Hout-leverancier S.O. de Vries van IJlst gaf zijn Bootsma BM’er de naam ‘Gerard B’.

De BM’r of Bergumermeer is oorspronkelijk 12m². Hendrik Bulthuis (1892–1948), kapper uit Bergum ontwierp en bouwde in 1928 het eerste exemplaar.

De BM’r was een populaire betaalbare boot en is nog altijd tijdens de Sneekweek te bewonderen in een aparte BM’r klasse.