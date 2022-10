Boots treedt op in kerkje Goënga

De zusjes Marleen en Carlien Bootsma spelen en zingen al jaren samen. Als kinderen ontdekten ze hoe mooi het is en fijn het voelt om tweestemmig te zingen. Marleen speelt gitaar en Carlien zingt meestal de eerste zanglijn. De twee hebben altijd een voorliefde gehad voor gevoelige nummers. Muziek reisde altijd met ze mee. Langs de kusten van Nieuw Zeeland, waar ze lange tijd verbleven en waar hun klank ook deels is gevormd. Hun muziek klonk uit campingbusjes en in cafés, en eenmaal uitgereisd in kleine zaaltjes in het noorden van Nederland.

Derde zus

Sinds dit jaar heeft ook de derde zus, Ellis, zich gevoegd hij de Boots, na lang aandringen van de andere twee. Ellis heeft een heel helder stemgeluid. Dat hadden Carlien en Marleen al lang opgemerkt door stiekem hun oor te luisteren te leggen tegen de deur van de douche. Toch koste het nog enige moeite om Ellis ervan te overtuigen dat ze prachtig kon zingen. Nu ze haar verlegenheid voorbij is klinkt de Boots vollediger dan ooit. Ook het genre is met de komst van Ellis ietwat verlicht: er zit wat meer lucht in. Minder sentiment en meer leven.

23 oktober 2022 zondagmiddagconcert om 16.00 in de kerk van Goënga.Boots is harmonieuze samenzang. Drie stemmen, een gitaar.

Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage in het ponkje.

Voor meer informatie kijk op www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl