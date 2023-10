Bootjes bouwen in het Fries Scheepvaart Museum van Sneek

SNEEK- Kom in de herfstvakantie bootjes bouwen in het Beste Kidsproof Museum van Fryslân! Van maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober is er 2 keer per dag een workshop.

Kom in de herfstvakantie houten bootjes bouwen in het Fries Scheepvaart Museum. Wil je een echt ‘klompskipke’ bouwen, of liever een ander houten bootje? Voor aanvang van de workshop mag je zelf kiezen. En als het bootje af is, mag je natuurlijk testen of hij ook echt kan varen!

Workshop klompskipke bouwen

Je bouwt een bootje met als basis een echte houten klomp. Geschikt voor kinderen van 6 tot 14 jaar, gezellig samen met je ouders. Kosten: € 7,50 per pakket + museumentree.

Workshop bootje bouwen van hout

Je kunt kiezen uit 3 verschillende modellen. Van lekker makkelijk tot een pittig klusje. Samen zoeken we uit welk bootje je gaat bouwen. Geschikt voor kinderen van 3 tot 14 jaar, gezellig samen met je ouders. Kosten: € 3,00 per pakket + museumentree.

De workshops zijn van maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober van 11.00-12.00 uur en van 14.00-15.00 uur in het leslokaal bij het kindermuseum. Vooraf opgeven is handig als je zeker wilt zijn van een plekje. Dat kan via balie@friesscheepvaartmuseum.nl



De pakketten zijn ook te koop in de museumwinkel, om thuis te maken. Ben je toe aan een super-uitdaging? Koop dan het XL-klomppakket (€ 40,-) waarmee je in het voorjaar kunt meedoen aan officiële klompkesyl-wedstrijden.