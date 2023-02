Bonte carnavalstoet door de Sneker binnenstad (video)

SNEEK - Het is carnaval in Drabbelterp en dus trok de carnavalsoptocht weer veel bezoekers naar de binnenstad.

Langs een nieuwe route trok vanaf 14.11 uur een vrolijke stoet aan wagens, loopgroepen, dweilorkest en uiteraard Advendo aan het publiek voorbij. Vanavond gaat het carnavalsfeest verder met DJ Baggel en de Oertetters in verenigingsgebouw De Hofnar aan de Oude Dijk. Zondag is de carnavalsdienst in de Sint Martinuskerk. Aanvang 12.11 uur.