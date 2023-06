BonneWum Wandel 4- daagse opnieuw groot succes

“Al een aantal jaren doen we deze 4-daagse, ongeveer 2 km per ochtend per dag. Onderweg komen we een stempelpost tegen en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Vandaag was de laatste dag en de deelnemers ontvingen een medaille en een gladiool”, vertelt Carla de Vries, activiteitenbegeleidster en welzijnscoach van het Dr. Wumkeshûs.

Uiteraard worden alle vrijwilligers die mee geholpen hebben aan de wandeltocht bedankt. Het was opnieuw een groot succes.